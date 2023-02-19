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Alperen Şengün All-Star hakkında flaş açıklamalar: Benim için sürpriz oldu

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA All-Star hakkında konuştu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 14:47
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NBA All-Star hakkında Alperen Şengün konuştu

Alperen Şengün All-Star hakkında flaş açıklamalar: Benim için sürpriz oldu
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NBA’de Houston Rockets formasıyla ikinci sezonunu geçiren Alperen Şengün, 2023 All-Star Hafta Sonu kapsamında düzenlenen Yükselen Yıldızlar maçında forma giymeye hak kazanmıştı. 
Çaylak sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç yıldız, bu sezon daha da üzerine koyarak dünya genelinde ilgi görmeye başladı. 

"BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"
All-Star için düzenlenen medya gününde muhabirlerin sorularını yanıtlayan 20 yaşındaki uzun, Avrupa’dan birlikte geldiği ve İspanya Milli Takımı formasıyla rakip olduğu takım arkadaşı Usman Garuba hakkında konuştu:
“Benim için sürpriz oldu çünkü Garuba, Real Madrid‘te oynuyordu, ben de Türkiye’de oynuyordum. Sürekli ben ve Usman hakkında yorumlar okuyordum çünkü ikimiz de aynı pozisyonda oynuyoruz. İlk olarak ben Houston’a takaslandım, sonra da o geldi. Benim için sürpriz oldu. O benim kardeşim, o da Avrupa’dan. Birbirimizi tanıyoruz, birbirimize karşı çok oynadık. Bu takımdaki kardeşim o, çok yakın arkadaşız.”

KATILACAK OYUNCULAR HAKKINDA KONUŞTU
Alperen, sonrasında Houston Rockets’tan All-Star Hafta Sonu’nda yer alan diğer isimler hakkında da konuştu:
“Tari de burada olduğu için çok mutluyum. KJ ile birlikte şu an burada dört kişiyiz. Yükselen Yıldızlar maçına kimlerin katılacağını öğrendiğimizde ona söylemiştim. O da harika bir sezon geçiriyor. Ona her zaman hazır olmasını çünkü ne olacağını bilemeyeceğimizi söyledim. Bazı oyuncular sakatlanabilir, hastalanabilir, herhangi bir şey olabilir. Dün onun da geldiğini öğrenince mesaj attım. ‘Sana ne demiştim ama?’ dedim. O da burada olduğu için mutluyum.”

 

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