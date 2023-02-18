NBA All-Star'da ilk günün galibi Pau Gasol'ün takımı oldu. Alperen galibiyete yetmedi

NBA All-Star hafta sonunun ilk gününde Yükselen Yıldızlar sahne aldı.
21 tane çaylak ve ikinci yıl oyuncusu ile 7 tane G-League oyuncusunun dört farklı takıma bölünüp şampiyon olmak için yarıştığı mini turnuvada kazanan Pau Gasol’ün takımı oldu.
Deron Williams’ın Takımı
Franz Wagner (Magic)
Alperen Sengun (Rockets)
Trey Murphy III (Pelicans)
AJ Griffin (Hawks)
Bones Hyland (Nuggets)
Walker Kessler (Jazz)
Ayo Dosunmu (Bulls)
Joakim Noah’ın Takımı
Evan Mobley (Cavaliers)
Josh Giddey (Thunder)
Jalen Williams (Thunder)
Jeremy Sochan (Spurs)
Quentin Grimes (Knicks)
Jabari Smith Jr. (Rockets)
Tari Eason (Rockets)
Pau Gasol’ün Takımı
Paolo Banchero (Magic)
Benedict Mathurin (Pacers)
Jaden Ivey (Pistons)
Scottie Barnes (Raptors)
Jose Alvarado (Pelicans)
Keegan Murray (Kings)
Andrew Nembhard (Pacers)
Jason Terry’nin Takımı (G-League)
Sidy Cissoko, G League Ignite
Scoot Henderson, G League Ignite
Mojave King, G League Ignite
Kenneth Lofton Jr., Memphis Hustle
Mac McClung, Delaware Blue Coats
Leonard Miller, G League Ignite
Scotty Pippen Jr., South Bay Lakers
25 SAYIYA ULAŞAN TAKIM GALİP
Formatta bu 4 takım önce yarı final oynarmış gibi eşleşip 2 karşılaşma yapıyor, karşılaşmaların kazananları ise final oynayarak turnuvanın şampiyonunu belirliyor. Maçlar ise alışılagelmiş şekilde sürenin sona ermesiyle değil, belli bir skor hedefine ulaşılmasıyla bitiyor. Yarı finallerde 40 sayıya ulaşan, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım maçın galibi oluyor.
ALPEREN MAÇI 1 RİBAUNTLA TAMAMLADI
Yükselen Yıldızlar etkinliğinin ilk maçında Pau Gasol’ün takımıyla Deron Williams’ın takımı karşı karşıya geldi. Gasol’ün oyuncuları, 40-25‘lik skorla rakibi karşısında zorlanmadan kazandı. Jose Alvarado 13 sayıyla yıldızlaşırken Paolo Banchero 9 sayı, Bennedict Mathurin 7 sayıyla galibiyette rol oynadı. Deron’ın takımında ise Trey Murphy 9 sayı, Bones Hyland 7 sayı üretti ama yeterli olmadı. Temsilcimiz Alperen Şengün ise 7 dakika sahada kalmasına rağmen maçı 1 ribauntla tamamladı.