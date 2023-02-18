NBA All-Star'da ilk günün galibi Pau Gasol'ün takımı oldu. Alperen galibiyete yetmedi

NBA All-Star hafta sonunun ilk gününde Yükselen Yıldızlar sahne aldı.

21 tane çaylak ve ikinci yıl oyuncusu ile 7 tane G-League oyuncusunun dört farklı takıma bölünüp şampiyon olmak için yarıştığı mini turnuvada kazanan Pau Gasol’ün takımı oldu.

Deron Williams’ın Takımı

Franz Wagner (Magic)

Alperen Sengun (Rockets)

Trey Murphy III (Pelicans)

AJ Griffin (Hawks)

Bones Hyland (Nuggets)

Walker Kessler (Jazz)

Ayo Dosunmu (Bulls)

Joakim Noah’ın Takımı

Evan Mobley (Cavaliers)

Josh Giddey (Thunder)

Jalen Williams (Thunder)

Jeremy Sochan (Spurs)

Quentin Grimes (Knicks)

Jabari Smith Jr. (Rockets)

Tari Eason (Rockets)

Pau Gasol’ün Takımı

Paolo Banchero (Magic)

Benedict Mathurin (Pacers)

Jaden Ivey (Pistons)

Scottie Barnes (Raptors)

Jose Alvarado (Pelicans)

Keegan Murray (Kings)

Andrew Nembhard (Pacers)

Jason Terry’nin Takımı (G-League)

Sidy Cissoko, G League Ignite

Scoot Henderson, G League Ignite

Mojave King, G League Ignite

Kenneth Lofton Jr., Memphis Hustle

Mac McClung, Delaware Blue Coats

Leonard Miller, G League Ignite

Scotty Pippen Jr., South Bay Lakers

25 SAYIYA ULAŞAN TAKIM GALİP

Formatta bu 4 takım önce yarı final oynarmış gibi eşleşip 2 karşılaşma yapıyor, karşılaşmaların kazananları ise final oynayarak turnuvanın şampiyonunu belirliyor. Maçlar ise alışılagelmiş şekilde sürenin sona ermesiyle değil, belli bir skor hedefine ulaşılmasıyla bitiyor. Yarı finallerde 40 sayıya ulaşan, finalde ise 25 sayıya ulaşan takım maçın galibi oluyor.

ALPEREN MAÇI 1 RİBAUNTLA TAMAMLADI

Yükselen Yıldızlar etkinliğinin ilk maçında Pau Gasol’ün takımıyla Deron Williams’ın takımı karşı karşıya geldi. Gasol’ün oyuncuları, 40-25‘lik skorla rakibi karşısında zorlanmadan kazandı. Jose Alvarado 13 sayıyla yıldızlaşırken Paolo Banchero 9 sayı, Bennedict Mathurin 7 sayıyla galibiyette rol oynadı. Deron’ın takımında ise Trey Murphy 9 sayı, Bones Hyland 7 sayı üretti ama yeterli olmadı. Temsilcimiz Alperen Şengün ise 7 dakika sahada kalmasına rağmen maçı 1 ribauntla tamamladı.