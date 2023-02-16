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  • Michael Jordan 60. yaşını bağışla kutluyor. Yatırdığı miktarı duyanlar şaşırdı

Michael Jordan 60. yaşını bağışla kutluyor. Yatırdığı miktarı duyanlar şaşırdı

Michael Jordan, doğum gününü Make-A-Wish derneğine bağışladığı milyon dolarlık bağışla kutlayacak.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:25
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NBA efsanesi Jordan büyük servet bağışladı

Michael Jordan 60. yaşını bağışla kutluyor. Yatırdığı miktarı duyanlar şaşırdı
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NBA efsanesi Michael Jordan'ın bu Cuma 60. yaş gününü Make-A-Wish derneğine 10 milyon dolarlık bağışta bulunarak kutlayacağı bildirildi.
Bu bağışın, organizasyonun 43 yıllık tarihinde bir kişiden alınan en büyük bağış olduğu belirtildi.

"BENİM İÇİN BİR ONUR"
Jordan, yaptığı basın açıklamasında, Make-A-Wish'e bağış yaparak doğum gününü kutlama kararının, halen dileklerinin gerçekleşmesini bekleyen çocukların bu isteklerini yerine getirmeye yardımcı olmak adına başkalarına ilham verme amacıyla olduğunu söyledi: "Geçtiğimiz 34 yıl boyunca Make-A-Wish ile ortak olup pek çok çocuğun yüzünü güldürerek mutlu olmalarına yardımcı olmak, benim için bir onur. Hayatlarının böylesine zor bir döneminde gösterdikleri dirayete tanıklık etmek gerçekten bir ilham kaynağı."

Charlotte Hornets'ın sahibi olan Jordan, Make-A-Wish derneği ile ilk kez 1989 yılında iş birliği yapmıştı.

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