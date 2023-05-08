NBA'yi sarsan ölüm! 26 yaşında hayatını kaybetti

Cavs sahibi Dan Gilbert'ın oğlu Nick 26 yaşında hayata veda etti.

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NBA'yi sarsan ölüm! 26 yaşında hayatını kaybetti

Cleveland Cavaliers sahibi Dan Gilbert'ın oğlu Nick Gilbert'ın, genetik bir hastalık yüzünden geçtiğimiz Cumartesi günü 26 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Dan ve eşi Jennifer'ın oğlu Nick, tedavisi olmayan ve beyin, omurilik ve ciltte kanserli olmayan tümörlerin büyümesine neden olan nörofibromatozis (NF1) hastalığı ile ömür boyu süren bir savaş verdi.

SEÇİMİ KAZANMIŞTI

2005'ten beri Cavaliers'ın sahibi olan Dan Gilbert, yıllar boyunca NBA Draft piyangolarında kendisi yerine sık sık Nick'i göndermiş ve şansı tutmuştu.

Nick ile Cavs, Draft lotaryalarında iki kez 1 numaralı seçimi de kazanmıştı.

Nick'in cenazesi Salı günü Michigan, West Bloomfield Kasabasındaki Temple Israel'de yapılacak.

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