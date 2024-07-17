Ndombele itiraf etti

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele, Nice ile yeni bir sözleşme imzaladıktan sonra bazı açıklamalarda bulundu.

Fiziksel durumuyla ilgili soruya yanıt verirken Ndombele, “Zorlu birkaç sezon geçirdim. Biz futbolcular robot değiliz; her zaman en iyisini yapmak için çaba göstermeliyiz. Nice’e geldiğimde biraz yorgundum, ancak formumu yavaş yavaş kazanıyorum ve yakın zamanda ilk maçıma çıkabileceğim duruma geleceğim.” dedi.

Galatasaray ve Napoli’deki deneyimlerini değerlendiren Fransız futbolcu, “Bu dönemler benim için zorlu ve karmaşıktı. Ancak tüm anılarım kötü değil. Napoli ve Galatasaray’da çok şey öğrendim. Bu deneyimler, gelecekte yurt dışına çıkmayacağım anlamına gelmez.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, “Lyon’daki performansınızla geçen sezonki fazla kilolarınız arasındaki tezatı nasıl açıklarsınız?” sorusuna Ndombele, “Bu benim hikayemin bir parçası. İlk olduğumu düşünmüyorum. Önemli olan doğru soruları sormak, çalışmak, ilerlemek ve mümkün olduğunca yükseği hedeflemektir. Eskisi gibi bir oyuncu olmasam bile yarışmacı ruhumu koruyacağım. Tek dileğim, yeniden iyi hissetmek.” şeklinde yanıt verdi.

Son olarak, “Galatasaray’daki görüntülerinizi gördüğümüzde, orada yeniden keyif almaya ihtiyaç duymadınız mı?” sorusuna ise Ndombele, “Her şey anın ve mekanın koşullarına bağlı. İnsanlar bazen unutuyor ki biz futbolcular da insanız; robot değiliz.” şeklinde cevapladı.