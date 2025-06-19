Ne Fenerbahçe ne Galatasaray! Dünya devi transferi bitiriyor

Fransa League 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumuna gelen Kanadalı forvet Jonathan David, transfer piyasasının gözdesi oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği 25 yaşındaki yıldıza Avrupa'nın dev kulüpleri de teklifte bulundu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Daniel Comolli'nin genel menajerlik koltuğuna oturduğu Juventus, yıldız golcü ile anlaşmaya yakın.

David'in 7 milyon euro maaş, 12 milyon euro da menajer komisyonu ve imza parası istediği belirtilirken Juventus’un teklifinin masadaki en iyi teklif olduğu iddia edildi.

Kanadalı forvetin, Comolli’ye temmuz ortasına kadar cevap vermesi bekleniyor.

Jonathan David'in maaşı belli oldu: Prensip anlaşmasına varıldı

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! Fenerbahçe'den Jonathan David'e ütopik teklif

Jonathan David Fenerbahçe'den servet istedi!

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan forvet derbisi: Fransız golcü için yarış başladı