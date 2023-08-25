Ne Icardi ne Aboubakar. Bu işin sırrı ne Sebastian

Fenerbahçe'ye imza attığı günden beri forma giydiği yedi resmi maçta 4 gol 4 asist yapan Sebastian Szymanski şimdiden sarı-lacivertli tribünlerin sevdalısı oldu ve artık bir şarkısı bile var

Ne Icardi ne Aboubakar. Bu işin sırrı ne Sebastian

Sedat Kaya / YENİÇAĞ

Ne İcardi, ne Dzeku, ne Aboubakar.

Futbolumuzda sezonun başlangıcına damga vuran isim, Fenerbahçeli Sebastian Szymanski oldu.

24 yaşındaki Polonyalı öyle bir performans sergiliyor ki, dudak uçurtuyor.

Yedi resmi maçta toplam 404 dakika oynadı, 4 golü, 4 asisti var.

Her 50 dakikada bir skora katkıda bulunuyor.

Polonyalı yıldız şimdiden sarı-lacivertli tribünlerin sevdalısı oldu ve artık bir şarkısı bile var:

"Söyle ona Sebastian

Ağzımı açtırmasın

Kalbini kırdırmasın

Akşam akşam."

Sebastian, tüm sosyal medyada çok kullanılan bir isim.

Milyonlar esprilerini paylaşmak için Sebastian ismini kullanıyor.

Esprilerini ya Sebastian'a söylenenler, ya da Sebastian'ın söylediği cümlelerle yapıyorlar.

İşte sosyal medyadaki bu hayali karakter futbolumuzda gerçek oldu.

Dün gece Twente maçından sonra milyonlar, Sebastian Szymanski'ye sevgilerini hayali karakter Sebastian'ı kullanarak gönderdi.

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