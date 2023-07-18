Ne olacak bu Tunus’un hali?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi...

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Tunus ile AB arasında kapsamlı iş birliği mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Said, yakın zamanda düzensiz göç sorununa insani çözüm bulmak amacıyla ilgili bölge ülkelerinin katıldığı bir göç konferansının düzenleneceğini bildirdi.

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Anadolu Ajansı’nın haberine göre AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de kapsamlı iş birliği mutabakat zaptının 5 maddelik bir tedbir paketi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Birinci olarak halklar arasında yakınlaşma olacak. Öyle ki 10 milyon Avro değerindeki bir program kapsamında Tunuslu gençler için fırsatlar oluşturacağız. Bununla Tunuslu gençlere, AB'de eğitim ve çalışma imkânı sağlayacağız. İkinci olarak şoklara dayanabilecek sağlam bir Tunus ekonomisi inşa etmek için mali destek sağlayacağız. Üçüncü ise AB ile Tunus arasında yatırım ve ticareti geliştirmek için iş ortamını iyileştirecek adımların atılmasını sağlayacağız. Bunun için de 350 milyon Avroluk bir meblağ tahsis edildi.”

Mutabakat zaptının dördüncü maddesinin yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesi için 300 milyon Avro ayrılması olduğuna dikkati çeken von der Leyen, son madde kapsamında ise düzensiz göç ile mücadelede kullanılmak üzere 100 milyon avro ayıracaklarını ifade etti.

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Görüldüğü gibi mutabakatın asıl amacı son maddede ortaya çıkıyor. Tunus kıyıları üzerinden İtalya’ya oradan da bütün AB ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin, Tunus’ta kalması... Avrupa’nın derdi bu!

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Avrupa’dan alacağı para karşılığında düzensiz göçmenleri, ülkesinde tutmaya söz vermiş oldu. Tunuslu gençlere AB ülkelerinde eğitim ve çalışma imkânı sağlamak için 10 milyon Avro ayrılması, sayının sınırlı olacağını gösteriyor ama Said, Tunus halkını bu madde ile ikna etmeye çalışacak...

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Türkiye de AB ile 2013 yılında geri kabul anlaşması imzalamıştı. Türkiye’den yasa dışı yollarla AB’ye geçtiği belirlenen üçüncü ülke vatandaşlarının, Türkiye tarafından geri kabul edilmesi karara bağlanmıştı. Bu anlaşmanın Türkiye’de halk tarafından sessiz karşılanması için de Türk vatandaşlarına “3 yıllık bir geçiş süreci sonunda vize muafiyeti” sağlanacağına dair ikinci bir anlaşma daha imzalanmıştı. Bunun için Türkiye’nin 72 şartı yerine getirmesi gerekiyordu.

Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan, anlaşmalardan sonra “Yük olmaya değil yük almaya gidiyoruz. İş adamları, sanatçılar, sporcular ve sivil toplum örgütü mensupları Avrupa’ya daha rahat seyahat edecekler, bu da AB’ye önemli katkı sağlayacaktır” demişti... Türkiye’ye anlaşmada düzensiz göçmenler için üç milyar Avro verilecekti.

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O para gecikmeli olsa da gönderildi ama Almanya, ünlü sanatçı Volkan Konak’a bile vize vermedi! Yani vize muafiyeti yalan oldu... Zaten AB Komisyonu’nun o dönemdeki İçişleri Direktörlüğü Genel Müdürü Stefano Manservisi, “Süreç sonunda vize muafiyeti verilip verilmeyeceğini, Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak oylama ve üye ülkelerin nitelikli çoğunluk temelinde yapacağı oylama belirler...” demiş ama bu konuşma Türk halkına duyurulmamıştı!

Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiğinde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu, 2015’te AB liderleri ile geri kabul anlaşmasına ilişkin bir mutabakat zaptı daha imzaladı. Böylece vize muafiyeti için üç yıllık geçiş süreci iki yıla indirildi ama anlaşma hiçbir şekilde uygulanmadı.

Şimdi AB, Tunus ile benzer bir anlaşma yapmış oldu. Kısacası AKP iktidarı, Tunus’taki yönetime kötü örnek oldu!

Sahi ne olacak bu Tunus’un hali?