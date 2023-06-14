Nebahat Çehre'den 'Kızılcık Şerbeti' itirafı

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı efsane dizi Aşkı Memnu'da hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Nebahat Çehre'den şaşırtan Kızılcık Şerberi itirafı geldi.

Geçtiğimiz Cuma günü muhteşem bir sezon finaliyle ekranlara kısa bir ara veren Kızılcık Şerbeti hem senaryosu hem de oyunculuklarıyla gündemden düşmüyor.

Snob Magazin'in haberine göre; dizide usta oyuncu Aliye Uzunatağan'ın canlandırdığı Sönmez karakteri için Nebahat Çehre'ye teklif gitmiş.

Çehre söz konusu teklif için ''Kızılcık Şerbeti'ndeki anneanne (Sönmez) karakteri için bana teklif gelmişti ama o karaktere ben uygun değildim.'' açıklamasını yaptı.