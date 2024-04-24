Nebati’nin efsane bir konuşması daha ortaya çıktı. Hala onun harap ettiği ekonomi ile uğraşılıyor

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Nebati’nin efsane bir konuşması daha ortaya çıktı. Hala onun harap ettiği ekonomi ile uğraşılıyor
Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati'nin, 2023'te Mersin'de yaptığı konuşmasında “Ben de çiftçiyim. Ben buğdayla sohbet ederim, pamukla hemhal olurum” sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Ekonomiyi çökerten Nureddin Nebati son olarak kaptandı.

Hazine ve Maliye Bakanı olduğu dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Nureddin Nebati’nin 2023 seçimlerinde Mersin’de yaptığı ilginç açıklamalar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

“MISIRA ŞÖYLE BİR BAKIŞTA ‘AH NE GÜZELSİN SEN’ DERİM”

Hazine ve Maliye eski Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Adayı Nureddin Nebati, Mersin'de yaptığı seçim konuşmasında ilginç bir şiir okumuştu.

Çiftçi olduğunu iddia eden Nebati, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben de çiftçiyim.
Ben toprağa dokunduğum zaman hayatı bulurum.
Toprağın üzerinde yürüdüğüm zaman canı bulurum.
Ben buğdayla sohbet ederim,
pamukla hemhal olurum,
mısıra şöyle bir bakışta ‘ah ne güzelsin sen’ derim,
Rabbim bize nasip etmiş.
Ben toprağın suyla buluşması ne demektir, iyi bilirim.”

Ekonominin dümenine geçtiği dönemde uygulanan yanlış politikalarla ülkeyi adeta uçuruma sürükleyen isimler arasına giren Nureddin Nebati, canlı yayınlarda yaptığı “Işıldayan gözler, 6 ay uyuyup uyanalım” gibi açıklamalarıyla da kendinden söz ettirmişti.

Nebati, yıllar önce TBMM’de, o zaman CHP’nin Grup Başkan Vekili olan Özgür Özel’i, eczacı olmasına rağmen yaptığı ekonomiyle ilgili tespitlerinden dolayı tebrik etmiş ve “Hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama benim bir de kaptanlık belgem var” ifadelerini kullanmıştı.

Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a da yakınlığı ile de biliniyordu.

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