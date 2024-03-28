Ah ah, 2021 yılından kalma bir benzin faturası. Keşke Nebati uydurma ekonomi politikaları uygulamasıydı

Kaynak: Haber Merkezi
Ah ah, 2021 yılından kalma bir benzin faturası. Keşke Nebati uydurma ekonomi politikaları uygulamasıydı
2021 yılından kalma bir benzin faturası Türkiye’de enflasyonun geldiği durumu gözler önüne serdi. Sosyal medyada gündem olan faturaya “Keşke Nebati uydurma ekonomi politikaları uygulamasıydı” yorumu yapıldı.

Türkiye’de enflasyonun geldiği son durum ve yıllar içinde nereden nereye geldiği 2021 yılından kalma bir benzin faturası ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Adana’da alınan benzinin fişinde akaryakıtın litre fiyatının 8,37 lira olduğu görülüyor. 23 litre dizel akaryakıtın toplan fiyatının ise 200 lira olduğu görüldü.

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Güncel fiyatlara bakıldığında benzinin litresi 43,38 lirayı bulurken motorinin litresi ise 41,96 liraya geldi.

Ortaya çıkan yüksek fiyatlar bir dönem Hazine ve Maliye Bakanlığı yapan Nureddin Nebati’nin ekonomi politikalarının sonucu olarak görüldü. Nebati döneminde faizler düşürülürken dolardaki yüksek artışla birlikte enflasyon hızla yükseldi.

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