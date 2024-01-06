Nebati 'Hepinizin Allah belasını versin' dedi. Bir zamanlar ışıldayan gözleri öfkeyle doldu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul Esenler Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi’nin, bilim kurulu üyesi olması sosyal medya kullancıları tarafından tartışılmaya başladı.

Nebati, sosyal medya hesabı X’de kendisi hakkında çıkan tartışmalar ve paylaşımlar üzerine sosyal medya kullanıcılarına beddua etti.

“ALLAH BELANIZI VERSİN”

Nebati yaptığı paylaşımda sosyal medya kullanıcılarına “Allah belanızı versin” diyerek kendisinin bir bilim adamı olduğunu söyledi.

Nebati, ”2012 yılından beri harika işler yapan şehircilik ve kentleşme politikalarına akademik katkılar sunan bilim kurulunda bulunmam sizi niye rahatsız ediyor. Üstelik bu çalışmaları herhangi bir ücretle değil tersine aklımızın zekatı diye tamamen ücretsiz yapmış biriyim. Ahlaksızlığın da bir sınırı yok mu?” ifadelerini kullandı.