Süleyman Soylu ile Nureddin Nebati Meclis'te el ele dolaştı

Meclis Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri yapılıyor. Dün görüşmelere kısa bir ara verilirken ilgiç bir an yaşandı.

TBMM’de bulunan eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanına gidip selam verdiği öğrenildi.

Bu arada Soylu ile Nebati’nin Meclis’te el ele gezdiği görüldü. O görüntüler sosyal medyada viral oldu.

FATİH PORTAKAL DA TEPKİ GÖSTERDİ

Fatih Portakal ise SÖZCÜ TV’de görüntüye tepki gösterdi. Portakal, ülkeyi çökertmiş iki insanın el ele Meclis’te dolaştığını belirtti. Portakal birinin ekonomik anlamda diğerinin ise güvenlik anlamında ülkeyi batırdığını söyledi.