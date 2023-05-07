Necati Ateş Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi: Trabzon'u da yenseydi...

Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor'u 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Eski futbolcu ve yorumcu Necati Ateş, mücadeleyi değerlendirdi.

Necati Ateş Beşiktaş galibiyetini değerlendirdi: Trabzon'u da yenseydi...

Editör: Hamza Özalkuş

TRT Spor'da maçı değerlendiren Necati Ateş, şu ifadeleri kullandı;

"TRABZON'U DA YENSEYDİ..."
''19 maç, 4 beraberlik 15 galibiyet. Son 10 maç 9 galibiyet 1 beraberlik. Trabzon'u da yenseydi bambaşka şeyler konuşuyorduk. Ne kadar şampiyonluk şansı zayıf olan takım olsa da Galatasaray ben şampiyon mu olacağım, Fenerbahçe ben mi şampiyon olacağım derken belki de Beşiktaş şampiyon olacak, futbol böyle bir oyun.''

"HERKESİN ŞANSI VAR"
''Galatasaray'ın muhteşem götürdüğü o seriden sonra 2 maçtan sonra iş buralara geldi. Yine de Galatasaray en büyük şampiyonluk adayı ama diğerlerinin de o kadar şansı var.''

"NE KADAR TECRÜBELİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"
''Şenol hocanın ne kadar tecrübeli olduğunu görüyoruz. Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Milli Takım'daki tecrübelerini görüyoruz. Tecrübenin ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz.''

"ISMAEL YANLIŞINI GÖRDÜLER"
''Sezon başında Ismael'i getirerek ne kadar yanlış bir karar aldığını gören Beşiktaş, Şenol Güneş'e giderek bizi kurtar hocam dedi, istediğin transferleri de yapacağız dedi ve yaptılar da.''

"BEN DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİM"
''Amir'in savunmanın önüne koydu önce. Aboubakar'ı ne kadar beğendiğimi, ne kadar özel bir oyuncu olduğunu, golün her türlüsünü atabildiğini söylemiştim.''

"WEGHORST'U ŞİMDİ KİM HATIRLIYOR"
''Weghorst'u şimdi kim hatırlıyor. Aboubakar çok başka bir seviye, aralarında dağlar kadar farklar var. Aboubakar Türkiye'deki en iyi golcü. Icardi, Aboubakar, Valencia'ya bakıyorum. Valencia bu sezon çok gol attı ama Icardi ve Aboubakar'ın kariyerlerinde böyle çok sezon var.''

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