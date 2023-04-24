Necati Ateş'ten Icardi'ye sert sözler

Eski futbolcu Necati Ateş, Süper Lig'de oynanan ve 3-3 biten Galatasaray-Karagümrük maçını değerlendirdi.

Necati Ateş'ten Icardi'ye sert sözler

Editör: Ufuk Cingöz

Karşılaşmayı TRT Spor'da değerlendiren Necati Ateş şu ifadeleri kullandı;

"Maç beklediğimiz gibi geçti. Karagümrük'ün her maçı seyir anlamında keyif veriyor. Bu tarz bir maçı herkes bekliyordu ancak kimse 3-1 öne geçmesini beklemiyordu"

"Diagne'nin golüne kadar Karagümrük, Galatasaray kalesine gitmedi. Nelsson'un da ilk defa bu kadar kötü oynadığını gördüm. Diagne çok hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen yakalayamadı"

''Galatasaray, golden sonra inanılmaz şekilde oyundan düştü. Saba, Adekugbe'yi resmen felç etti. Kerem de yardıma gelmeyince Saba ilk yarının oyuncusu oldu bana göre. Adekugbe hiç karşılık veremedi"

"Muslera'nın golde çok kötü bir hatası var. Özgüven önemlidir ama dikkatli de olmak lazım. Bir anda 3-1 geri düştü takım"

"Gomis mi Zaniolo mu? Tartışmam bile, açık ara Gomis. Gomis'in böyle maçlarda önemini anlıyorsunuz. Zaniolo forvet oynar, gol atar ama Gomis gibi sırtı dönük oynayıp servis yapamaz. Bugün de çok oynamadı ama pozisyona da girdi"

"Mertens bugün hiç oyunda yoktu. Zaniolo yerine Icardi oyuna girdiğinde şaşırdım çünkü Okan hocanın risk alıp ikisini birden kullanmasını bekliyordum"

''CİDDİYETSİZ BİR PENALTI''
"Çok penaltı atan oyuncu gördüm ama Falcao gibisini görmedim. Icardi dünya çapında bir yıldız ama çok ciddiyetsiz bir penaltı kullandı. Takım 3-2 geride, panenka vuruşu deniyorsunuz. Penaltı kaçtıktan sonra takım oyundan düştü. Şampiyonluk giderse bunlar hatırlanır"

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