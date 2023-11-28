Necla adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Necla isminin anlamını araştırıyor. Peki, Necla ne demek? Necla isminin anlamı nedir?
NECLA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Necla ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Çocuk, evlat.
- Güzel gözlü kadın.
- Cömertlik, el açıklığı.
NECLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Necla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Necla adını koymak caizdir.