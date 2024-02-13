Neden aşırı terleriz

Aşırı terleme sağlığınızı nasıl etkiler? İşte bilmeniz gerekenler...



Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, “Aşırı terleme sorunu yaşayan kişiler, el sıkışma, enstrüman çalma veya yazı yazma gibi durumlarda zorluk çekebilirler. Ayrıca kıyafetlerini sık sık değiştirmek zorunda kalıp, sosyal ortamlarda kendilerini kötü hissedebilirler. Bu durum psikolojilerini olumsuz etkilediği gibi, aşırı terleme, fiziksel bazı hastalıklara da yol açabilir” diyor.



Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, hiperhidrozis (aşırı terleme) adı verilen bu durumun, nedeni ne olursa olsun mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini belirtiyor ve aşırı terlemenin sebeplerine değiniyor. Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, aşırı terleyen kişilerin yaşam kalitelerini artırmak için önemli bilgiler veriyor.

Prof. Dr. Cemal Asım Kutlu, “Aşırı terleme, bir kişinin vücut ısısını ayarlamak için gereken miktardan fazla ter üretmesi durumudur. Aşırı terlemenin primer ve sekonder olmak üzere iki türü vardır ve her ikisi de kişilerde fiziksel ve duygusal sorunlara neden olabilir” şeklinde açıklıyor.



ÇOCUKLUKTAN İTİBAREN Mİ GÖRÜLÜYOR?



Primer hiperhidrozis denilen birinci tip aşırı terlemenin sebebinin bilinmediğini ve genelde çocukluk veya ergenlik döneminden itibaren ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Kutlu, “Bu durum ailevi bir özellik taşıyabilir ve kadınlarda daha yaygındır. Eller, koltuk altı, ayaklar, baş ve yüz gibi bölgeler en çok etkilenen yerlerdir. Terleme, hava sıcaklığı, stres gibi faktörlerle daha da şiddetlenebilir” ifadelerini kullanıyor.



OBEZİTE AŞIRI TERLEMENİN NEDENİ OLABİLİR Mİ?



Prof. Dr. Kutlu, ikinci tip aşırı terlemenin sebepleri hakkında şunları söylüyor:

“Obezite, tiroid bozuklukları, bazı ilaçların yan etkisi, menopoz veya kişinin utangaç bir kişiliğe sahip olması gibi nedenler aşırı terlemeye yol açabilir. Burada önemli olan kişinin aşırı terleme problemi olduğunun farkına varması ve altında yatan hastalığın tedavi edilmesidir.”



TERLEYEN BÖLGEDE ENFEKSİYON OLUŞABİLİR Mİ?



Aşırı terlemenin belirtilerinin, terlemenin yoğunluğuna ve etkilediği alana göre değiştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kutlu, genelde vücut kuru iken, eller, koltuk altı, ayak tabanı gibi bölgelerde terlemenin sık görülen bir belirti olduğunu belirtiyor. Prof. Dr. Kutlu, “Aşırı terleme nedeniyle kişiler, el sıkışma, enstrüman çalma veya yazı yazma gibi durumlardan kaçınabilirler. Ayrıca kıyafetlerini sık sık değiştirmek zorunda kalıp, sosyal ortamlarda kendilerini kötü hissedebilirler. Bu durum psikolojilerini olumsuz etkilediği gibi, aşırı terleme, fiziksel bazı hastalıklara da yol açabilir. Sürekli terleyen bölgede, ciltte renk değişimi, terleyen bölgede kaşıntı ve iltihaplanma, vücuttaki bakterilerin kokuya neden olması gibi sorunlar fiziksel hastalıklara örnek olarak verilebilir” diyor.



TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?



Prof. Dr. Kutlu, “Terleme problemim genetik, tedavi edilmesi zor” düşüncesinin doğru olmadığını vurguluyor. Prof. Dr. Kutlu, “Primer hiperhidroziste çeşitli ilaç ve kremlerle terleme azaltılmaya çalışılsa da, cerrahi tedavi yöntemi olan endoskopik torasik sempatektomi (ETS) operasyonu kadar etkili ve kalıcı değildir” diyor.