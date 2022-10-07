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Duştayken akla daha iyi fikirler gelmesinin bilimsel sebebi açıklandı

Bilim insanları saatlerce masa başında, defter kalemle ya da stres altındayken değil neden duştayken daha akıllıca fikirler üretildiğinin sebebini açıkladı. İşte bu durumu yaşamamızın bilimsel sebebi...

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:55
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Neden duştayken daha yaratıcı fikirler akılımıza gelir

Duştayken akla daha iyi fikirler gelmesinin bilimsel sebebi açıklandı
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Normal zamanlarda üzerinde saatlerce düşünülse bile akla gelmeyecek düşünceler duş sırasında gelir. Zihin, sakince duş alırken daha farklı düşünmektedir.

Virgina Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre de bu teori kanıtlanmış ve neden en parlak fikirlerin duştayken akla geldiği açıklanmıştır.

MERAK EDİLEN SONUT YANITLANDI

IFLScience'dan aktardığı habere göre; duşa girildiği zaman beyin orta derecede aktif ve meşgul olur, ancak yine de diğer problemler hakkında bazı düşüncelere izin vermektedir. Irving, yürüyüşe çıkmanın da bu konuda neden yardımcı olduğunu açıkladığını düşünülmektedir.

Araştırmacı Zac Irving ve arkadaşlarının yürüttüğü çalışmada, "Bir soruna takılıp kaldığınızda kendi kendinize 'Ne yapıyorsun?' sorusunun sorulmasını gerektiğini ifade etmiştir.

YENİ FİKİRLER BEYNİN MEŞGUL OLMASINI SAĞLAR

Araştırmada beyin ne kadar bir işle meşgul olursa üretkenliğin de o kadar artacağı sonucuna varıldı. Bu fikir beynimizin ne kadar üretken ve yaratıcı olabileceğini artırmak için kullanılmaktadır.

Önceki çalışmalar bu fikri bir dereceye kadar desteklese de yalnızca bir kişinin dikkatinin ne kadar dağıldığını ve ardından gelen yaratıcılık seviyesini ölçtü. Fakat yeni yürütülen çalışma, zihni meşgul etmenin yeni fikirlere ve üretkenliğe olan faydasını belirtti.

Araştırmacılar, yürüttükleri çalışmada katılımcılar üzerinde düşünce testi gerçekleştirdi.

Testte katılımcılardan bir tuğla ya da ataç için yenilikçi ve yeni bir kullanım alanı bulmalarını istendi. Bu sırada katılımcılara birkaç farklı viral ama çok da ilgi çekici olmayan videolar izletildi.

Çalışmayı yürüten Irving, "Gerçekten bilmek istediğimiz şey, hangi videonun daha yaratıcı olmanıza yardımcı olduğu değildi. Soru, sıkıcı ve ilgi çekici görevler sırasında akıl yürütmenin yaratıcılıkla nasıl ilişkili olduğuydu" dedi.

Katılımcılara videodan hemen sonra bulmaları gereken yaratıcı görev hakkında sorular soruldu, aynı zamanda video sırasında akıllarının ne kadar meşgul olduğu da soruldu. Sonuç olarak da beynin meşgulken önemli ölçüde daha fazla fikir ürettiği keşfedildi. Ancak bu durum sıkıcı videoyu izlerken değil, görev orta derecede ilgi çekici olduğu zaman gerçekleşti.

Sonuçlar, hiçbir şekilde ilgilenmediğiniz bir şeyin aksine, beyni biraz meşgul eden bir şey yapmanın yaratıcılığa daha faydalı olduğunu gösterdi.

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