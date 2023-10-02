Neden parmak çıtlatılır?

Parmak çıtlatmak gün içinde sıklıkla yaptığımız istem dışı bir harekettir. Peki, neden parmak çıtlatırız? İşte yanıtı…

KAYNAK: DHA
Neden parmak çıtlatılır?

Parmak çıtlatmakla ilgili değerlendirmede bulunan Doç.Dr. Ozan Volkan Yurdakul, parmakları çıtlatmanın bilimsel olarak tespit edilmiş bir zararı olmadğını açıkladı. Parmak çıtlatan insanların eklemleriyle çıtlatmayanlar arasında herhangi bir fark olmadığınının altını çizen Yurdakul, yine de çok sık parmak çıtlatmanın tavsiye edilmediğini aktardı.

İnsanların yüzde 25’nin parmak çıtlatmaya meyilli olduğunu söyleyen Yurdakul,şunları söyledi:

“Parmak çıtlatmayla ilgili iki görüş mevcut. Bunlardan ilki ‘kavitasyon’ dediğimiz olanı. Bu görüşe göre içinde gaz çözünebilen sıvılarda basınç azaldığında gaz molekülleri kabarcık halinde açığa çıkıyor. Bunu gazlı içeceklerin kapağının açılmasıyla gaz kabarcıklarının oluşması gibi düşünebiliriz. Eklem sıvısı da bu özelliktedir. Bu sıvıda açığa çıkan gaz kabarcıkları da birleşip patlatıldığında gelen 'çıt' sesi, parmak çıtlatmada duyduğumuz sestir aslında.
Diğer görüş ise 'Tribonükleasyon' olarak adlandırılıyor. Bu görüşe göre ise içerisinde gaz çözünen sıvılarda katı ortamlar birbiriyle temas ettiği zaman, ayrılmaları için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyuluyor.

Bu ayrılma esnasında da yine gaz kabarcıkları ortaya çıkar ve birleşip patlayarak 'çıt' sesine neden olur"

PARMAKLAR NEDEN ÇITLATILIR?

Parmak çıtlatmanın çıkardığı ses birçok insanın hoşuna gider, bu yüzden parmak çıtlatılabilir.
Stresli olan kişiler genellikle parmaklarıyla çok dazla oynarlar. Parmak çıtlatmakta stresi biraz olsun azaltan bir oyalanma şeklidir.
Birçok insan parmaklarını çıtlattıktan sonra bir rahatlama hissine kapılır.
Parmak çıtlatmak bazı kişilerde de alışkanlık haline gelir.

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