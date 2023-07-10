Nefes borusuna kaçan yemek 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Nefes borusuna kaçan yemek sebebiyle tedaviye alınan 3 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

Nefes borusuna kaçan yemek 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki Kerem Satıcı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Arpaöz köyünde 3 gün önce meydana gelen olayda; ailesiyle birlikte bir akraba ziyaretine giden Kerem Satıcı, yemek yediği sırada nefes borusuna yemek kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çocuğun nefes almakta güçlük çektiğini gören ailenin ihbarı üzerine köye sevk edilen sağlık ekipleri Kerem'i, Alaca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kerem burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altında tutulan Kerem Satıcı, yapılan tüm müdahaleye rağmen bu akşam yaşam mücadelesini kaybetti. (DHA)

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