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İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol

Dünya Kupası'nda erken final olarak yorumlanan İngiltere-Fransa maçı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 22:30
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Nefes kesen maçta müthiş gol. Fransa açılışı yaptı

İngiltere-Fransa: Nefes kesen maçta müthiş gol
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Takımlar mücadeleye şu onbirleriyle çıktı:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Henderson, Saka, Foden, Harry Kane

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Theo Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe, Giroud 

Maç kıran kırana başladı ve 17. dakikada sürpriz bir golle perde açıldı.

Fransa atağında ceza sahası dışından beklenmedik bir anda sert bir şut çıkaran Tchouameni topu ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi.

Ve Harry Kane sahnede

İngiltere ile Fransa arasında kıran kırana geçen Dünya Kupası çeyrek final maçında ilk yarıda 1-0 yenik duruma düşen İngiltere, ikinci yarıda baskısını artırdı.

İngiltere'nin 54. dakikada kazandığı penaltıyı Harry Kane kullandı ve beraberlik golünü attı: 1-1.
 

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