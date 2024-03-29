Nejat İşler: Ben her gün ölümü düşünüyorum

27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle Bititiyatro'da gerçekleşen bir etkinliğe katılan İşler, gazetecilerle yaptığı sohbette tiyatroya gitmenin bu özel günde yapılacak en anlamlı şey olduğunu söyledi ve “Ustamın tiyatrosuna geldim, harika bir oyun izledim” dedi.

Fenerbahçe taraftarı olan İşler, Trabzonspor ile oynanan maçta yaşanan hoş olmayan olaylar hakkında sorulan sorulara, “Düşüncelerimizin önemi yok, çünkü artık kararları başkaları veriyor. Stadyuma gitme isteğim kalmadı. Birisi çıkıp hakeme saldırıyor ve bu durum midemi bulandırıyor. Futboldan soğudum” şeklinde cevap verdi.

Bodrum'da Gümüşlükspor'un başkanlığını yapmış olan İşler, “Orada her şey daha dürüstçe yürütülüyordu. Şimdi ise karmaşık ve futboldan ziyade başka şeyler dönüyor. Her gün ölümü düşünüyorum, çünkü bizler ölümü bilen tek varlıklarız. Bu yüzden insanlar saçma şeyleri bırakmalı. Mutluluğu unutmak için çok çabalıyorum, çünkü mutluluk çok uzak bir ülke” diyerek sözlerini tamamladı.

İşler, 2014 yılında yaşadığı septik şok sonucu ölümün eşiğinden dönmüş ve 95 gün boyunca yoğun bakımda tedavi görmüştü.