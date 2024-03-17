Nejat İşler'den raconlu yanıt. Erkekler oje sürer mi ?

Zaferin Rengi ile beyaz perdede seyirci ile buluşan ünlü karizmatik oyuncu Nejat İşler geçtiğimiz günlerde İstanbul Beyoğlu’nda görüntülendi. Hayranlarının, sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşı karşıya kaşan ünlü oyuncu basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Yeni projelerin geleceğini belirten İşler, “Yeni hazırlık yaptığım bazı projeler var. Bakacağız, bazı projeler olabilir” ifadelerini kullandı.

“ERKEKLER OJE SÜRER Mİ?”

Sosyal medyada son zamanlarda gündemi meşgul eden bir konu erkeklerin oje sürüp süremeyeceği konusu oldu. Bu sorunun kendisine sorulması üzerine yanıt veren İşler şu sözleri söyledi: Benim de sürmüşlüğüm var. Herkes keyfine göre yaşamalı. Keyfin raconu olmaz.”

Erkeklerin etek giymesi hakkında sorulan soruya da yanıt veren oyuncu, "İskoçya’da yaşasam giyerdim" diye konuştu.