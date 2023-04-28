Nejat Uygur'un yıllar önceki skeci seçim öncesi gündem oldu

Mirası kahkaha olan usta tiyatrocu Nejat Uygur’un “Babası tanınmış bir şahsiyettir” başlıklı skeci seçim öncesi sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Nejat Uygur'un yıllar önceki skeci seçim öncesi gündem oldu

Tiyatroda oynadığı karakterler, esprileri ve samimi tavırlarıyla izleyicinin kalbinde yer edinen oyuncu ve komedyen Nejat Uygur'un vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

Mirası kahkaha olan usta tiyatrocunun “Babası tanınmış bir şahsiyettir” başlıklı skeci sosyal medyada seçim öncesi yeniden gündem oldu.

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‘80lerinsonunda_90larin_basinda’ adlı instagram sayfasında yayımlanan videoyu izleyenler gülme krizine girdi.

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"SAĞDAN SOLDAN ÇALMASIN DİYE"

Videoda bir oyuncunun “Babam saygın bir insandır efendim. Her yerde hörmet görür. Benim babam Akmerkez’e gitsin, bütün esnaf dükkanın önüne çıkar, babamın geçişini ayakta bekler” sözlerinin ardından araya giren kadın oyuncu “Neden” diye soruyor.

Büyük usta da mizahi ustalığını konuşturup “Sağdan soldan bir şey çalmasın diye” cevap vermesi herkesi hem güldürüyor hem de düşündürüyor.

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