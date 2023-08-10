Uygur Kardeşler babalarının doğum gününü bakın nasıl kutladı

Usta tiyatro sanatçısı Nejat Uygur, 18 Kasım 2013'te solunum yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetmişti. Kendisi gibi oyuncu olan oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur, Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam Avanos Amfi Tiyatro'da 'Hey Gidi Günler' oyununu sahneledi.

Uygur kardeşler, babalarının doğum gününü de sahnede binlerce seyirciyle birlikte kutladı. "İyi doğdun Nejat" diyerek babalarının doğum gününü kutlayan Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlere seyircilerde telefonlarının flaşlarını açarak eşlik etti.

Behzat Uygur da o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Nejat ustanın doğum gününü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde kapsamında Avanos Amfi Tiyatroda binlerce seyircimizle kutladık" dedi. (İHA)