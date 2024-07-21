Nem yüzünden sokaklar boş kaldı

Aydın genelinde son haftalarda yaşanan sıcaklık artışı ve yükselen nem oranı ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buluyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Aydın’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Nem oranlarının da artmasıyla birlikte Aydın adeta esir alınıyor. Yeni haftaya yüzde 60’ları bulan nem oranları ile başlayan Aydın’da, hafta boyunca nem oranının yüzde 65'e kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Özellikle denize kıyısı olan bölgelerde yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı öngörülüyor.

METEOROLOJİ’DEN GÜN GÜN HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Aydın’da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şu şekilde:

22 Temmuz Pazartesi: En yüksek hava sıcaklığı 42 derece, en yüksek nem oranı yüzde 61.

23 Temmuz Salı: En yüksek hava sıcaklığı 42 derece, en yüksek nem oranı yüzde 40.

24 Temmuz Çarşamba: En yüksek hava sıcaklığı 40 derece, en yüksek nem oranı yüzde 53.

25 Temmuz Perşembe: En yüksek hava sıcaklığı 39 derece, en yüksek nem oranı yüzde 61.

26 Temmuz Cuma: En yüksek hava sıcaklığı 38 derece, en yüksek nem oranı yüzde 65.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

İl genelinde etkili olan nem oranları ve yüksek sıcaklık nedeniyle hissedilen sıcaklıkların 45 dereceyi bulması, kent sokaklarını boşalttı. Bunaltıcı hava sebebiyle birçok vatandaş evde kalmayı tercih ederken, zorunlu olarak dışarı çıkanlar ise kendilerini sıcaklardan korumaya çalışıyor. Gün içerisinde yüzlerce kişinin geçtiği ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de bulunan Atatürk Kent Meydanı da sıcaklar ve nemden nasibini alarak sessizliğe büründü. Kent Meydanı ve çevresinde bulunan parklar boş kalırken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor.

Bu dönemde vatandaşların sıcağa karşı önlem alması, bol su tüketmesi ve serin yerlerde vakit geçirmesi önemle öneriliyor. Yüksek sıcaklık ve nem kombinasyonu, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğinden, dikkatli olunması gerekiyor.