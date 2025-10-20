Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin takımdaki geleceği bir süredir merak konusu. Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılılar ile sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Yeni mukaveleye imza atıp atmayacağı henüz bilinmezliğini koruyan Icardi için NEOM iddiaları gündeme gelmişti.

NEOM'dan Mauro Icardi açıklaması! - Resim : 2

NEOM'DAN MAURO ICARDI İDDİALARINA YALANLAMA

A Spor'da yer alan habere göre; Mauro Icardi iddiası NEOM cephesine soruldu ve Suudi ekibinden net bir cevap geldi. NEOM, Icardi'yi transfer etmek istediklerine dair söylentileri yalanladı.

NEOM cephesinden Icardi sorusuna gelen cevapta, "Icardi şu an için gündemimizde yok. Yaptığımız transferlere bakarsanız, daha genç oyunculara yöneliyoruz." ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı.

