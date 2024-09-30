Nepal'de sel ve heyelan felaketi: 193 ölü

Güney Asya ülkesi Nepal'de günlerdir süren aşırı yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Nepal polisi, ülke genelinde meydana gelen bu felaketlerde 193 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca, 31 kişinin kayıp olduğu ve 96 kişinin yaralandığı belirtildi. Ölümlerin çoğu, aşırı yağış alan başkent Katmandu'da kaydedildi ve şehrin güney kesimi büyük ölçüde sular altında kaldı.

Katmandu ve çevresinde kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını ve araçların mahsur kaldığını bildirdi.

Nepal'de her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, can ve mal kayıplarına yol açıyor.

Nepal'deki selde can kaybı 151'e çıktı