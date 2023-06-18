Nepal’de şiddetli yağış: 1 ölü, 25 kayıp

Nepal’in doğusunda etkili olan şiddetli yağışlarda 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Nepal’de şiddetli yağış: 1 ölü, 25 kayıp

Nepal’in doğusunda geçen hafta başlayan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

Hükümet yetkilisi Bimal Paudel’in bugün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda etkili olan şiddetli yağışlar, Nepal’in doğusundaki Sankhuwasabha bölgesinde bulunan Hewa Nehri üzerinde yapım aşamasındaki hidroelektrik projesinde yıkıma neden oldu ve 16 işçi nehirde kayboldu. Arama çalışmalarında polis kayıp işçilerden birinin cansız bedenine ulaştı.

Ülkenin doğusundaki Taplejung bölgesindeki Panchthar belediyesinde ise sel ve toprak kayması nedeniyle 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yağışların Taplejung bölgesinde bulunan Sidingwa köyünde en az 20 evi sular altında bırakma riskine karşı gerekli önlemlerin alındığı açıklandı. (İHA)

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