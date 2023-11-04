Nepal’deki depremde can kaybı 128’e yükseldi

Nepal’in Jajarkot bölgesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonucu 128 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Nepal’deki depremde can kaybı 128’e yükseldi

Nepal Ulusal Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre Karnali eyaletine bağlı Jajarkot bölgesinde dün yerel saatle 23.47'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ramidanda köyü olan depremin ardından çok sayıda ev yıkıldı. Dağlık bölgeyi vuran deprem heyelana yol açarken, yollar kapandı.

Polis Sözcüsü Kuber Kadayat, Jajarkot'ta 92, komşu Batı Rukum’da ise 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Jajarkot bölgesi yetkilisi Harish Chandra Sharma ise açıklamasında, "Yaralıların sayısı yüzlerce olabilir ve ölümler de artabilir. Çok sayıda ev çöktü, diğerlerinde de çatlaklar oluştu. Binlerce kişi bütün geceyi soğuk ve açık arazilerde geçirdi, çünkü artçı sarsıntılar vurduğunda hasarlı evlere giremeyecek kadar korktular. Ben de içeri giremedim" dedi.

Polis memuru Namaraj Bhattarai, arama ve kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen bölgelere ulaşabilmesi için yolları açması gerektiğini ifade etti.

aw068958-03.jpg

BAŞBAKAN BÖLGEYE GİDİYOR

Nepal Başbakanlık Ofisi, Başbakan Pushpa Kamal Dahal'ın arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını denetlemek üzere 16 kişilik bir askeri sağlık ekibiyle birlikte bölgeye doğru yola çıktığını duyurdu.

aw068958-02.jpg

aw068958-01.jpg

İlgili Haberler
Nepal'deki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
Bihter filmi konusu nedir? Bihter fragmanı yayınlandı mı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 139. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
POS tefecilerini anında yakalayan bankacılık sistemi Polatgilleri nasıl yakalayamadı?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Son Haberler
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay Spor
Galatasaray Fenerbahçe derbisinde tribünde ilginç detay
Aile 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman? Magazin
Aile 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu Gündem
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı Spor
Liglerin yayıncısı değişti. Eski yayıncı parayı ödemeden kaçtı
Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Magazin
Arka Sokaklar 648. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı Gündem
Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı
Binlerce komandodan 100. yıl tırmanışı Gündem
Binlerce komandodan 100. yıl tırmanışı