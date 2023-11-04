Nepal'deki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetti

Nepal'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Merve Elçi KAYNAK: Haber Merkezi
Nepal'deki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in batısında meydana gelen depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, Katmandu'nun 500 km (310 mil) batısındaki Jajarkot ve West Rukum'un engebeli bölgelerindeki kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için konuşlandırıldı.

Güçlü sarsıntılar Nepal'in başkentinde ve Delhi dahil komşu Hindistan'ın şehirlerinde dahi hissedildi.

Yetkililer, merkez üssü, Nepal’in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Rukum bölgesinde 35 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi.

Rukum'da 30 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, bu kişilerin bölgedeki hastaneye getirildiğini kaydetti.

Ordu sözcüsü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi. Jajarkot'un hastanesi yaralılarla dolu.

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Depremin ardından bir saat içinde üç sarsıntı daha hissedilirken, birçok kişi daha fazla deprem olması ve evlerinin zarar görmesi korkusuyla gecenin geri kalanını açıkta geçirdi.

İnsanların, karanlıkta enkazı kazarak hayatta kalanları çöken binaların kalıntılarından çıkardıkları aktarıldı.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal'ın etkilenen bölgeye gittiği bildirildi. X'te yaptığı paylaşımda depremin yol açtığı can ve mal kaybından "derin üzüntü duyduğunu" dile getirerek, güvenlik kurumlarına acilen kurtarma ve yardım operasyonları başlatmaları emrini verdiğini söyledi.

Ancak depremin yol açtığı heyelan nedeniyle yolların kapanması, arama kurtarma çalışmalarını sekteye uğrattı.

DEPREM NE ZAMAN OLDU

Nepal İzleme ve Araştırma Merkezi'ne göre deprem yerel saatle 23:47'de (18:02 GMT) kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçtü ve bunun sığ bir deprem olduğunu, yani yer yüzeyine daha yakın bir yerde meydana geldiğini söyledi.

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