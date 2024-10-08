Nepal'deki Dhaulagiri Dağı'nda korkunç kaza: 5 Rus dağcı hayatını kaybetti

Pazar gününden bu yana kayıp olan dağcıların cansız bedenleri bulundu. 8 bin 167 metre yüksekliğindeki Dhaulagiri'ye tırmanan dağcıların, düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Dağcıların cesetleri, arama operasyonunda kurtarma helikopteri tarafından tespit edildi.

Katmandu merkezli tırmanış turları düzenleyen şirket, dağcılardan ikisinin zirveye ulaştığını, diğerlerinin ise geri döndüğünü ancak telsiz bağlantısının koptuğunu açıkladı.

Cesetlerin dağdan ne zaman ve nasıl alınacağı henüz netlik kazanmazken, operasyon için kapsamlı bir plan hazırlanması bekleniyor.

iki dağcı Alp Dağları'nda hayatını kaybetti