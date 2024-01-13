Nesli tükenme tehlikesinde... Trabzon’da görüldü

Trabzon'un Of ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı sonrasında yörede sayıları az sayıda bulunan vaşak görüntülendi.

Dün gece saatlerinden itibaren başlayan yağışın ardından karla kaplı arazide dolaşan bir vaşak görüntülendi. Kar yağışının ardından ormanlık alanlardan ilçe merkezine yakın mahallerde görülen yabani hayvanlar, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Karla kaplı arazide dolaşan vaşak bölgede araçlarıyla seyahat edenlerin ve mahalle sakinleri tarafından görüntülendi. Çevrelerini meraklı gözlerle izleyen vaşak bir süre sonra gözden kayboldu.

VAŞAKLAR NERELERDE YAŞAR?

Vaşaklar da aynı kediler gibi kedigiller ailesinde yer alır. Avrasya vaşağı, Kanada vaşağı, İber vaşağı ve doru vaşak olmak üzere dört ana vaşak türü bulunur. Türkiye'de görülen tür, Avrasya vaşağıdır. Avrasya vaşağı, Türkiye'de Anadolu vaşağı olarak da bilinir.

vaşaklar, nesli tükenmekte olan hayvanlardan biridir. Bunun en büyük nedeni vaşakların kürkü için avlanmaları ve insanların av yasaklarına uymamalarıdır. Tahminlere göre dünyada 500'den daha az vaşak yaşıyor.