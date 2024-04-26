Yahudi senatörden Netanyahu’ya antisemitik çıkışı

Kaynak: Haber Merkezi
Yahudi senatörden Netanyahu’ya antisemitik çıkışı
ABD Senatosunun Yahudi isimlerinden Bernie Sanders, İsrail Başbakanının Gazze politikalarını eleştirdi.

Amerikan senatosundaki önde gelen Yahudi isimlerden bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, Netanyahu’nun Gazze politikalarını sert bir şekilde eleştirdi.

Sanders, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netanyahu’yu “antisemitik” olmakla suçladı.

Sanders paylaşımında, “Hayır Bay Netanyahu, 6 aydan daha kısa bir zamanda sizin aşırılıkçı hükümetinizin, yüzde 70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine ve 78 binden fazlasını yaralamasına dikkat çekmek antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir. Sayın Netanyahu'yu Filistin halkına karşı yürüttüğü korkunç savaşta yaptıklarından sorumlu tutmak antisemitik değildir” ifadelerini kullandı.

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Sanders bir başka paylaşımında ise, “Sayın Netanyahu, antisemitizm, milyonlara anlatılamaz zararlar vermiş, bağnazlığın aşağılık ve iğrenç bir biçimidir. Dikkatimizi aşırı ve ırkçı hükümetinizin ahlaksız ve yasa dışı savaş politikalarından uzaklaştırmaya çalışarak Amerikan halkının zekasına hakaret etmeyin” ifadelerini kullandı.

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