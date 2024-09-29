Netanyahu: Daha işimiz bitmedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı.

Netanyahu, Nasrallah'ı sayısız İsraillinin yanı sıra birçok Amerikan ve Fransız vatandaşının ölümünden sorumlu bir "katil" olarak nitelendirerek, onunla hesaplaştıklarını söyledi. Ayrıca, Nasrallah’ın İran’ın kötülük ekseninin ana motoru olduğunu ifade etti.

Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı

Netanyahu, Nasrallah ve yardımcılarının İsrail’i yok etme planlarının mimarları olduğunu belirterek, "Nasrallah, yalnızca İran tarafından yönlendirilmedi; birçok durumda İran’ı harekete geçirdi. Onun ortadan kaldırılması, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için önemli bir şarttı" dedi.

Netanyahu "İsrail katı tutumunu koruyor. İran'a diyoruz ki 'kim bizi vurursa onu hedef alırız.'" diye konuştu.

Netanyahu, Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail’in karşılaşacağı zorluklara dikkat çekti ve "Önümüzdeki günlerde önemli zorluklarla karşılaşacağız ve bunların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. Nasrallah hayatta olduğu sürece Hizbullah'ın güçlerini yeniden toparlayabileceğini söyleyen Netanyahu, bu nedenle onun öldürülmesi emrini verdiğini açıkladı.

Ayrıca, bu adımın sadece kuzeydeki halkın güvenliğini sağlamakla kalmayacağını, güneydeki esirlerin geri dönmesine de katkı sağlayacağını vurgulayan Netanyahu, bu gelişmenin bölgedeki güç dengesini de değiştireceğini söyledi.

İran’a yönelik tehditkar mesajlar veren Netanyahu, "Bize saldıranlara karşılık vereceğiz. İsrail'in uzun kolunun ulaşamayacağı bir yer yok. Bir yıl önce düşmanlarımız İsrail'in yok olma yolunda olduğunu düşünüyordu, fakat bir yıl boyunca ardı ardına gelen saldırılarla umutlarının nasıl kırıldığını gördüler" dedi. Netanyahu, İsrail’in kazanmakta olduğunu ve esirleri geri getirme konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.