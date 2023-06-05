Netanyahu, Elon Musk ile "yapay zeka"yı görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li iş insanı Elon Musk ile Tel Aviv'i "yapay zeka alanında önemli bir unsur" haline getirme olasılığını görüştüğünü duyurdu.

Netanyahu, Elon Musk ile "yapay zeka"yı görüştü

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki taraf, yapay zeka konusunda dünyanın ve İsrail'in önündeki fırsatları ve karşı karşıya olunan zorlukların yanı sıra bu alanı geliştirmek için işbirliğini ele aldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Netanyahu, "Elon Musk ile yapay zekayı konuştum. O, zekasını ve insanlığa katkısını çok takdir ettiğim kişidir" dedi.

Netanyahu, telefon görüşmesi sırasında Musk'ın kendisine "hükümetlerin yapay zekada bulunan gizli fırsatların ve risklerin farkında olması gerektiğini" söylediğini aktardı.

Başbakan Netanyahu, Musk'ın, İsrail'in bu alanda küresel düzeyde önemli bir unsur haline gelme olasılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

Netanyahu, İsrail'in sivil ve güvenlik alanlarında yapay zeka konusundaki ulusal politikasını görüşmek üzere ilerleyen günlerde araştırma gruplarıyla bir araya geleceğini dile getirdi.

İsrail Başbakanı ayrıca ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin Üst Yöneticisi Sam Altman ile de telefonda görüştüğünü ifade etti. (AA)

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