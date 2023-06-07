Yapay zeka iki yıl içinde insanları öldürebilir! ABD ve İngiltere'de büyük panik başladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışman Matt Clifford, yapay zekanın gelecek iki yıl içinde insanları öldürebilecek boyuta çıkabileceğini söyledi.

Yapay zeka iki yıl içinde insanları öldürebilir! ABD ve İngiltere'de büyük panik başladı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın teknoloji danışman Matt Clifford, yapay zekâ ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BİRÇOK İNSANI ÖLDÜREBİLİR”

Sadece iki yıl içinde "birçok insanı öldürecek" kadar güçlü hale gelebileceği iddia edilen yapay zekânın yeni bir "distopya" oluşturabileceği ifade ediliyor.

Clifford, yapay zekânın riskleri ile ilgili "oldukça korkutucu" açıklamalarında bulundu. Yapay zekânın ölüme neden olabilecek siber ve biyolojik silahlar üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Clifford, Sunak’a durumu belirtti. Sunak’ın, Joe Biden'ı yapay zekâ konusunda ikna etmeye çalışmak için ABD'ye gidecek.

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