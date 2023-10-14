Netanyahu hakkında suç duyurusu yapın

Uluslararası insanlık hukukuna karşı en ağır şekilde suçlanan bireylerin ceza sorumluluğunu değerlendirmek üzere ) 2003 yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi var. (UCM)

Bu mahkemenin yargı yetkisi gerçek kişileri kapsıyor.

UCM yetkisine giren suçlarla ilgili olarak; suçu bizzat işleyen, işlenmesini emreden, azmettiren, tahrik eden, suçun işlenmesini ya da suça teşebbüs edilmesine katılan iştirak eden, kişileri yargılama yetkisine sahip.

Bugün İsrail’in vatanını korumak zorunda kalan masum Filistinlilere karşı yürüttüğü insanlık dışı askeri saldırılar dünyanın umurunda değil ama Türkiye Filistinli kardeşlerimize sahip çıkıyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu da bakanları da açık demeçleri ile ortaya koyuyorlar ki verdikleri emirle orduları masum Filistinlileri, çocukları, kadınları, yaşlılar acımasızca katlediyorlar.

İnsanlık suçu işliyorlar.

Bitmedi, Gazze’nin elektrik ve suyunu keserek gıda ve yardım konvoylarını engelleyerek masum Filistinlileri ölüme mahkum ediyorlar.

Teröre karşılık devlet terörü yaratıyorlar.

İnsanlık suçu işliyorlar.

Tüm Siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına diyorum ki;

Başta İsrail Başbakanı Netanyahu olmak üzere sivil masum halkı öldüren tüm bakanları hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcılığına suç duyurusunda bulunun.

Hamasi nutuklar atarak bu insanlık dışı saldırıları durdurmak mümkün değildir.

Mahkemenin bu soruşturmayı başlatabilmesi için,

- Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma statüsüne Taraf Devletlerden birinin, suç işleyen kişinin taraf devletin vatandaşı başvurabiliyor.

- Mahkeme , ülke kavramını geniş yorumlayıp devletlerin silahlı kuvvetlerinin kontrolü veya işgali altında tutulan alanları da ülkeye dahil sayabiliyor. (Gazze)

Yapmazlar ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‘nin 5 üyesi de dava açılması istemiyle başvuruda bulunabiliyor.

Hatırlatmam gerekir ki;

BM Güvenlik Konseyi‘nin 31 Mart 2005 tarih 1593‘nolu kararı ile Sudan‘da ki çatışmalarla ilgili davada Sudan‘ın Uluslararası Diplomatik dokunulmazlığı olan devlet başkanı Ömer Ahmet El-Beşir hakkında Darfur Krizi sürecinde işlediği iddia edilen insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve soykırım suçu nedeniyle soruşturma iki tutuklama kararı var.

İsrail Roma Statüsüne taraf olmadığını iddia etse de bilinmesi gerekir ki;

Sudan‘da Roma Statüsü ‘ne taraf olmadığını iddia etmişti.

İsrail hükümetinin Gazze saldırıları nedeniyle işlediği savaş suçları, insanlık aleyhine işlenen suçlar veya soykırım suçları gibi suç kategorileri bakımından UCM‘nin yargı yetkisindedir.

AKP iktidarı ve sivil toplum kuruluşları savaş suçları, insanlık aleyhine işlenen suçlar kategorisinde ihlalde bulunduğu iddiasıyla ön inceleme yapılması istemiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan’a Roma Tüzüğü‘nün 15/1 maddesi uyarınca Netanyahu ve bakanları hakkında suç duyurusu yapılabilir.

O halde, demeç vererek, miting yaparak kınama yerine insanlık suçu işleyenlerin yargılanmasının sağlanması için gerekli başvuruyu UCM’nin şu link adresinde yapabilirsiniz.

UCM: https://otplink.icc-cpi.int/