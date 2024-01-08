Netanyahu kabine üyelerinin yalan makinesine sokulmasını istiyor

Kaynak: İHA
Netanyahu kabine üyelerinin yalan makinesine sokulmasını istiyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantılarında konuşulan olayların basına sızmasından rahatsız olduğunu belirterek kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istediğini açıkladı.

Netanyahu, kabine toplantılarında konuşulan ve yaşanan olayların basına sızmasından rahatsız olduğunu anlattı. Ulusal güvenlik konularının görüşüldüğü toplantılara ilişkin çok fazla ayrıntının medyayla paylaşıldığını söyleyen Netanyahu, söz konusu toplantılara katılan kabine üyelerinin ve üst düzey yetkililerin yalan makinesine sokulmasını içeren bir yasa çıkarmak istediğini duyurdu.

Netanyahu, "Bir sızıntı salgını yaşıyoruz ve bu şekilde devam etmesini istemiyorum. Bu sebeple siyasi ve rütbeliler de dahil olmak üzere kabinede ve güvenlik toplantılarında yer alan herkesin yalan makinesinden geçmesini sağlayacak bir yasanın çıkarılması talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun yalan makinesi hamlesi, Güvenlik Kabinesi’nde 4 Ocak'ta savaş sonrası Gazze Şeridi’nin konuşulduğu toplantıda birçok bakan ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin de aralarında bulunduğu ordudaki üst düzey yöneticiler arasında yaşanan tartışmaların medyaya yansımasının ardından geldi.

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