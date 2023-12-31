Netanyahu: Mısır-Gazze sınır şeridi İsrail'in kontrolünde olmalı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Galant ile Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın kendisiyle birlikte yapmayı reddettiği basın toplantısında bir konuşma yaptı.

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik süren saldırılardan bahseden Netanyahu, "Savaş, hedefleri gerçekleşene dek birkaç ay daha sürecek. Gazze'nin herhangi bir tehdit oluşturmamasını garanti altına almak istiyoruz." dedi.

Netanyahu, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Philadelphia Ekseni'nin İsrail'in kontrolünde olması gerektiğini söyleyerek başka bir düzenlemenin kabul edilemeyeceğini belirtti.

"İSRAİL ORDUSU HAMAS'TAN 8 BİN SİLAHLIYI ÖLDÜRDÜ"

İsrail Başbakanı, "Gazze'de çok bedeller ödedik ama savaş zirve noktasında. Her cepheden savaşıyoruz ve savaşa devam ediyoruz." dedi.

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde tüm bölgelere yönelik hava saldırılarını sürdüreceklerini de kaydetti.

"İsrail ordusunun Hamas'tan 8 bin silahlı kişiyi öldürdüğünü" öne süren Netanyahu, İsrail hükümetinin, Hamas'la esir takası konusunda ise ilerleme ihtimali gördüğünü dile getirdi.

HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

Netanyahu,Lübnan'daki Hizbullah'a gözdağı vererek, "Savaşın eksenini genişletmeleri halinde kimsenin hayal edemeyeceği darbeler alacakları" tehdidinde bulundu.