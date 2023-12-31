Dünyaca ünlü yönetmen İsrail'e ateş püskürdü, "Böyle bir katliam görmedim"

ABD'li ünlü senarist ve yönetmen Oliver Stone, İsrail’in siyasi politikasını ve Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aktivist Jose Vega'nın internet yayınında konuşan, Stoneİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "delirdiğini" ifade ederek, ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz destek vermesini de ağır eleştirdi.

"İSRAİL, ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMLA NÜKLEER BOMBA YAPMAK İSTİYOR"

İsrail'in "Yasa dışı şekilde nükleer bombaya sahip" olduğunu ancak birçok ülkenin bunun farkında olmadığını aktaran Stone, zenginleştirilmiş uranyuma kimin sahip olacağının kritik bir konu olduğunu söyledi.

Stone, enerji üretimi için zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyaç olmadığını söyleyerek, İsrail'in "zenginleştirilmiş uranyum" peşinde koştuğunu iddia etti.

Stone açıklamasında, "Onlar, zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmak istiyor. İlgilendikleri şey tamamen bu. Bomba yapmayı istiyorlar, böylece İran'ı patlatacaklar" İfadelerini kullandı.

"NETANYAHU TAMAMEN DELİRDİ"

İsrail Başbakanı Netanyahu ile daha önceden oturup konuştuğunu ve ikili diyalog halinde röportaj yaptığını ifade eden Stone, Netanyahu ile yıllar öncesinde tanıştığında "çılgın" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Netanyahu'nun giderek daha kötüye gittiğini söyleyen Stone, “Netanyahu tamamen delirdi" diyerek, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "intikam olarak meşrulaştırdığı" açıklamasında bulundu.

“HAYATIMDA BÖYLE KATLİAM GÖRMEDİM NASIL HERKESİ ÖLDÜREBİLİRSİN?”

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında dehşete düştüğünü söyleyen Stone, hayatında böyle bir katliam görmediğini İsrail yönetiminin bir insanlığı yok ettiğini söyledi.

Stone, İsrail’in Filistin siyasetine yaklaşımına ve Gazze'de yaşayan Filistin halkını Mısır'a gönderme planına karşı şu ifadeleri kullandı,

"Nasıl bir siyasi hareketi ortadan kaldırırsın? Bu dünya tarihinde hiç yapılmamıştı. Nasıl herkesi öldürebilirsin? Onları ayırıp Mısır'a göndermek?"

Kendisine "Antisemitik yaftasının yapıştırılmamasını" söyleyen Stone, "Birkaç deli haricinde kimse antisemitik değil. Bu adalet, barış, dengeli olmak ve temel insani değerlere sahip olmakla alakalı." İfadelerini kullandı.