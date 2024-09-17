Netanyahu: ''Savaş hedefleri Lübnan sınırını da kapsayabilir''

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Hizbullah’a karşı askeri harekat düzenlenmesi gerektiğini açıklamasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in savaş hedeflerinin Lübnan sınırını da kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Netanyahu, Gazze’deki savaşa ilişkin hedeflerinin Lübnan sınırına yakın bölgelerden kaçan İsraillilerin evlerine dönmelerini sağlamayı da içerdiğini belirtti. Bu açıklama, Gallant'ın İsrail’in ABD Büyükelçisine, kuzey bölgelerindeki toplulukların geri dönüşünü sağlamak için tek yolun askeri harekat olduğunu söylediği gün yapıldı. Netanyahu’nun güvenlik kabinesi tarafından onaylanan karar, Kuzey’de yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmelerini hedefliyor.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar sürerken, İsrail ordusu Lübnan'daki "terörist" hedefleri vurduğunu bildirirken, Hizbullah da İsrail mevzilerine saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Çatışmalar, her iki taraftan birçok insanın evlerini terk etmesine neden oldu ve daha geniş bir bölgesel çatışma tehlikesi yarattı. Hizbullah yetkilileri, Gazze’de ateşkes sağlanması halinde geri çekileceklerini belirtirken, Gallant "zamanın daraldığı" uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Mısır ziyareti sırasında İsrail-Hamas ateşkesinin görüşmelerin ana odağı olması bekleniyor. ABD, yeni bir teklif üzerinde çalıştığını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alacak, Filistin halkının acılarını hafifletecek ve bölgesel güvenliği artıracak bir plan hazırladığını açıkladı.

Öte yandan, Netanyahu ABD'nin anlaşmanın neredeyse tamamlandığı yönündeki değerlendirmelerini reddetti ve Mısır-Gazze sınırında İsrail askeri varlığında ısrar etti. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Hizbullah’ın Hamas’a bağlanmaya devam etmesi durumunda anlaşma ihtimalinin azalacağını ifade etti. Netanyahu ise kuzey sınırındaki güvenlik durumunda köklü bir değişiklik istediğini belirtti.

Hizbullah yöneticisi Naim Kasım, Hizbullah’ın savaşa girmeye niyetinin olmadığını ancak İsrail’in savaş başlatması halinde her iki tarafın da büyük kayıplar vereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler insan hakları raportörleri, İsrail’in Gazze’deki "soykırım" nedeniyle uluslararası arenada dışlanan taraf haline gelebileceği uyarısında bulundu. BM uzmanları, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria'daki şiddet ve hak ihlallerini, uluslararası mahkeme kararlarını hiçe saymasını ve BM'ye yönelik saldırılarını kınadı. BM'nin işgal altındaki Filistin toprakları özel raportörü Francesca Albanese, İsrail’in bu eylemleri nedeniyle dışlanan taraf haline gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.