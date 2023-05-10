Netanyahu’dan Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonların devam edeceği sinyalini verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad Hareketi'ne yönelik devam eden hava saldırılarının ortasında basın toplantısı düzenledi ve saldırıların devam edeceği sinyalini verdi.

Netanyahu’dan Gazze Şeridi’ne yönelik operasyonların devam edeceği sinyalini verdi

Netanyahu, "İslami Cihad Hareketi'ne şimdiye kadar aldığı en önemli darbeyi vurduk" dedi. Silahlı grubun silah depoları ve üretim tesisleri gibi hedeflerin vurulduğunu belirten Netanyahu, "Sizi her yerde görüyoruz; saklanamazsınız ve size nerede ve ne zaman vuracağımıza biz karar veririz" ifadelerini kullandı.

İsrail, 133 noktayı vurdu
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen operasyonlarda yerel saatle 21.30 itibariyle 133 noktayı vurulduğu aktarıldı.
Gazze Şeridi’nden şu ana kadar 469 roket ve havan topu atıldığını belirten IDF, bunlardan 333’ünün İsrail topraklarına düştüğü, 107’sinin ise Gazze Şeridi’ne düştüğü ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin roketlerin 153'ünü engellediğini aktaran IDF, yerleşim yerlerine düşen az sayıdaki roket ve havan topu nedeniyle maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Ateşkes iddiası
İsrail’in saldırılarda hedef aldığını söylediği İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Dawoud Shehab yaptığı açıklamada, Mısır’ın taraflar arasında ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığını ifade etmişti. Mısır medyası, taraflar arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini bildirmişti.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise, İsrail'in Mısır'dan ateşkes teklifi aldığını doğrulayarak, teklifi değerlendirdiklerini ifade etmişti.

Can kaybı 21’e yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda şu ana kadar 6’sı çocuk toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği, 21’i çocuk toplam 64 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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