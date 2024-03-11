Netanyahu'dan kan donduran talimat 'Acilen hazırlayın'

Kaynak: AA
Netanyahu'dan kan donduran talimat 'Acilen hazırlayın'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Maliye, Savunma ve Ulusal güvenlik Bakanlıklarına binlerce gözaltı yerinin acilen hazırlanması talimatını iletti. Bu talimat ile Gazze ve Batı Şeria’da binlerce insanın gözaltına alınacağı değerlendirildi.

7 Ekim tarihinden bu yana akan kanın neredeyse her gün artarak devam ettiği Filistin topraklarında barışa dair herhangi bir ışık halen gözükmemekle beraber ateşkes anlaşmalarından da bir sonuç çıkmadı.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İsrail başkenti Tel Aviv’de bakanlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Maliye, Savunma ve Ulusal Güvenlik Bakanlıklarına, "binlerce gözaltı yerinin acilen hazırlanması talimatı verdiği" aktarıldı.

İsrail Ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet yani Şabak’ın, Gazze ve Barı Şeria’da 2024 Ramazan ayı süresince binlerce kişiyi gözaltına almak için talimat verdiği değerlendirilen açıklamada, HAMAS’ın 7 Ekim tarihli Aksa Tufanı hareketini başlatmasından beri yaklaşık 4 bin Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

netanyahu-ap-2150856.jpg

Son Haberler
Eylem hazırlığındaki 33 IŞİD’li adliyede Gündem
Eylem hazırlığındaki 33 IŞİD’li adliyede
Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda Otomotiv
Otomobil fiyatlarına kur zamları yolda
Almanya başbakanından Ramazan mesajı Dünya
Almanya başbakanından Ramazan mesajı
Bir dakikada 27 milyon lira çarptı! 00:00 çetesi nasıl çökertildi Gündem
Bir dakikada 27 milyon lira çarptı! 00:00 çetesi nasıl çökertildi
75 ilde Mercek-13 operasyonu! 1031 şüpheliye işlem yapıldı Gündem
75 ilde Mercek-13 operasyonu! 1031 şüpheliye işlem yapıldı
VakıfBank Eczacıbaşı'nı devirdi. Zehra Güneş detayı. Eczacıbaşı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı Spor
VakıfBank Eczacıbaşı'nı devirdi. Zehra Güneş detayı. Eczacıbaşı'nın yıldızı hastaneye kaldırıldı
Lübnan'da 'göçmenlerin' parklara girmesi yasakladı Dünya
Lübnan'da 'göçmenlerin' parklara girmesi yasakladı