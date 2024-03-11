Netanyahu'dan kan donduran talimat 'Acilen hazırlayın'

7 Ekim tarihinden bu yana akan kanın neredeyse her gün artarak devam ettiği Filistin topraklarında barışa dair herhangi bir ışık halen gözükmemekle beraber ateşkes anlaşmalarından da bir sonuç çıkmadı.

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İsrail başkenti Tel Aviv’de bakanlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Maliye, Savunma ve Ulusal Güvenlik Bakanlıklarına, "binlerce gözaltı yerinin acilen hazırlanması talimatı verdiği" aktarıldı.

İsrail Ordusu ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet yani Şabak’ın, Gazze ve Barı Şeria’da 2024 Ramazan ayı süresince binlerce kişiyi gözaltına almak için talimat verdiği değerlendirilen açıklamada, HAMAS’ın 7 Ekim tarihli Aksa Tufanı hareketini başlatmasından beri yaklaşık 4 bin Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.