Netanyahu'dan Lübnan'a saldırı açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Lübnan hakkında flaş bir açıklamada bulundu. 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in Kuzey bölgesindeki askeri alanlara saldırılar gerçekleştiren Lübnan Hizbullahı hakkında bir açıklamada bulunan Netanyahu, ülkesinin kuzeyindeki mevcut durum hakkında son açıklaması basın mensuplarına yaptı.

İsrail’in Kanal 14 televizyonuna röportaj veren Netanyahu, “Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullanarak yakın zamanda Lübnan’a saldırı yapmalarının işaretini verdi.

Gazze’deki mevcut savaş hakkında da açıklamada bulunan Netanyahu, “Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim. İsrail, Gazze'deki Filistinlilerle işbirliği içinde sivil bir yönetim kurmak istiyor” ifadelerini kullandı.