Netanyahu'nun oğlu Yair 34 bin dolar tazminat ödeyecek

İsrail'de bir mahkeme, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in hakaret ve iftira suçundan yaklaşık 34 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

KAYNAK: AA
Netanyahu'nun oğlu Yair 34 bin dolar tazminat ödeyecek

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Kefar Saba Sulh Mahkemesi, muhalif Mavi-Beyaz İttifakı'na mensup Dana Keşdi isimli aktivistin Yair Netanyahu hakkında hakaret ve iftira suçundan açtığı davayı sonuçlandırdı.

Mahkeme, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlunun, Keşdi'ye 130 bin şekel (yaklaşık 34 bin dolar) tazminat ödemesine karar verdi.

Kararda, Yair Netanyahu'nun 2020'deki genel seçimlerin kampanya döneminde sosyal medya hesabından Keşdi ile İsrail'de muhalefet ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Yair Lapid'in "yakın ve uygunsuz" bir ilişki içinde olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Bu tür yayınların şikayetçi tarafı aşağılayabileceği, ona yönelik ayıplama ve hakaret teşkil edebileceği kararda ifade edildi.

Yair, nisan ayında dava kapsamında hakim karşısına çıktığında, Benny Gantz’ın asıl amacının kendisinden intikam almak olduğunu savunmuştu.

Oğul Netanyahu, Gantz’ın kendisini dava edemeyeceğini ileri sürmüş ve Dana Keşdi’yi “piyon olarak kullandığını” iddia etmişti.

KEŞDİ, 500 BİN ŞEKELLİK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, Keşdi’nin dava kapsamında Yair Netanyahu’dan 500 bin şekel (yaklaşık 131 bin dolar) tazminat istediği belirtilmişti.

Yair Netanyahu’nun söz konusu sosyal medya paylaşımlarını 2020’deki genel seçimlerin kampanya döneminde yaptığı aktarılmıştı.

Mahkeme kararına ilişkin Yair Netanyahu henüz bir açıklamada bulunmazken, kararı temyize taşıyıp taşımayacağı belirsizliğini koruyor.

ABD, NETANYANU'NUN OĞLUNUN İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Yair Netanyahu, daha önce de sosyal medya hesabından babasının muhaliflerine yönelik yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mart ayında oğlu Yair'in sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmişti.

Yair sosyal medya hesabından, Mart ayında, kitlesel yargı reformu protestolarının devam ettiği dönemde bu protestoların arkasında ABD'nin olduğuna yönelik paylaşımlarda bulunmuştu.

Oğul Netanyahu’nun iddiaları ABD yönetiminin tepkisini çekmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, "Bu suçlamalar tamamen ve açık bir şekilde yanlış." demişti.

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