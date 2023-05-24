Netflix haftanın en popüler dizilerini yayınladı. İşte global ve Türkiye'deki liste

Dizi ve film izleme platformu Netflix, 15 - 21 Mayıs tarihleri arasında en çok izlenen yapımlarının listesini yayınladı.

Netflix tarafından paylaşılan en popüler diziler listesinin birinci sırasında Queen Charlotte: A Bridgerton Story: Series yer aldı. Ele al aldığı konu ile seyirciyi kendine çeken yapım, toplamda 82 milyon 390 bin saat izlendi. Netflix’in en popüler filmi ise 94 milyon 420 bin saat izlenme ile The Mother oldu.

Netflix, dünya geneli bir yana Türkiye için de bir liste paylaştı. Buna göre ülkemizde en popüler dizi, Terzi oldu. Oyuncu kadrosunda ünlü oyuncuları da barındıran yapım, geçtiğimiz hafta da birinci olmuştu. Öte yandan Türkiye’de en çok izlenen filmin ise The Mother olduğunu görülüyor.

Netflix Global – En çok izlenen diziler

Netflix Türkiye – En çok izlenen diziler

Netflix Global – En çok izlenen filmler

Netflix Türkiye – En çok izlenen filmler