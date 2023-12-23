Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı

Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı
Kaynak: Haber Merkezi
Netflix Türkiye'de, 11-17 Aralık tarihleri arasında en çok izlenen diziler açıklandı. Listenin zirvesinde Türk dizi yer aldı.
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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 1

Netflix Türkiye'de yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. İşte, 11-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler...

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 2

10. Squid Game: The Challenge (1. Sezon)

Squid Game dizisinden uyarlanan bu yarışmada 456 oyuncu, 4,56 milyon dolarlık büyük ödül için becerilerini büyük bir sınava tabi tutuyor.

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 3

9. Terzi (3. Sezon)

Ünlü terzi Peyami, en iyi arkadaşının müstakbel eşi için gelinlik hazırlamaktadır. Ama hiç görmediği bu kadın beklenmedik bir şekilde hayatına dahil olunca, Peyami için olaylar karmakarışık bir hal alır.

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 4

8. True Beauty

Geçmişte zorbalığa uğramış bir genç, makyaj sanatında ustalaşır ve yeni okulunda büyük sükse yapar. Ama dışarıya farklı bir yüz takınmak, sanıldığından çok daha zordur.

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 5

7. My Demon (1. Sezon)

Güçlü bir iblis, zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın sonucunda güçlerini yitirir. Ancak kaybettiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 6

6. Walter Erkekleriyle Hayatım (1. Sezon)

Yaşadığı bir trajedi nedeniyle hayatı altüst olan genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına yerleşir. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni şeyler öğrenecektir.

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 7

5. İkinci Dünya Savaşı (Ön Cepheden) (1. Sezon)

İki tarafın da görüşlerine yer verilen ve arşiv görüntülerine dayanan bu belgesel dizisi, 2. Dünya Savaşı'nı muhteşem bir şekilde yeniden canlandırıyor.

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 8

4. Yu Yu Hakusho (1. Sezon)

Yaptığı bir fedakarlık yüzünden hayatını kaybeden genç suçlu Yusuke Urameshi, ölümcül yokai'lerle ilgili vakaları araştırması için Ruh Dedektifi olarak seçilir.

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 9

3. Obliterated (1. Sezon)

Günahlar Şehri'ni ölümcül bir tehlikeden kurtaran bir özel kuvvetler ekibi, büyük bir partiyi hak etmiştir. Ancak gerçek tehdit ortaya çıkınca bir an önce ayılmaları gerekir.

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 10

2. Kuş Uçuşu (1. Sezon)

Kuş Uçuşu, farklı hayat biçimlerine sahip olan X kuşağı ile Z kuşağının çarpışması konusunu ele alıyor. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçusu" gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

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Netflix'te en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Zirvede Türk dizisi yer aldı 11

1. Kuş Uçuşu (2. Sezon)

Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

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