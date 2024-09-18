Nevşehir’de narkotik operasyonunda 48 kişi yakalandı

Nevşehir'de gerçekleşen ve Kastamonu'da Şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adının verildiği narkotik operasyonunda 50 şahsa ait 51 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 48 şahıs yakalandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve kullanmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışan "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleşti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği teknik ve fiziki takip sonucunda 220 personel ve 2 detektör köpeğin katıldığı operasyonlarda 51 adrese eş zamanlı operasyon oldu. Kastamonu'da Şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan'ın adının verildiği Narkotik operasyonunda gözaltına alınan 48 şüpheliden 30'u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 18 şahın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Firari olan 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyonlarda 1 kilo 713 gram değişik türlerde uyuşturucu madde, 630 gram esrar, 85 kök kenevir ile birlikte 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 300 bin lira ele geçirildiği belirtildi.