Nevşehir’de trafik kazası: 17 yaşındaki genç öldü

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Nevşehir’de trafik kazası: 17 yaşındaki genç öldü

Nevşehir'in Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde cumartesi günü gece saatlerinde, yol yapım çalışması nedeniyle daralan yolda aniden duran ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 HEL 800 plakalı otomobile 50 AT 730 motosikleti ile arkadan çarpan Mehmet T. (17) ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Mehmet T. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 gündür yaşam mücadelesi veren Mehmet T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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